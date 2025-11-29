Más Información

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Extienden a todo el país la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Inicia la FIL de Guadalajara con el llamado de Amin Maalouf: "O sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos"

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

Trump advirtió a Maduro que EU consideraría el uso de la fuerza si no dejaba el poder voluntariamente: Wall Street Journal

Volaris y Viva cumplen actualización de software de Airbus reporta AFAC

Volaris y Viva cumplen actualización de software de Airbus reporta AFAC

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

América vs Rayados: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX, HOY, sábado 29 de noviembre

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

El declaró el segundo viernes de septiembre, de cada año, como el “Día Nacional de lo Hecho en México”, a fin de impulsar el consumo interno, abrir nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas , así como reconocer el talento, esfuerzo e innovación de quienes producen en nuestro país, así como revertir el contrabando de productos de origen asiático.

Francisco Chíguil Figueroa, senador por Morena, explicó que la declaración va alineada al relanzamiento de la campaña “Hecho en México” y a lo establecido en el ; con ello, dijo, se tiene la intención de fortalecer el sentido de pertenencia y unidad entre la ciudadanía.

La marca “Hecho en México”, destacó, es un distintivo oficial que busca promover el consumo de productos nacionales, fortalecer el comercio interno y aumentar la competitividad de las empresas mexicanas, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Lee también

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que con el dictamen se visibiliza la importancia del esfuerzo de las empresas que realizan productos de calidad.

La iniciativa busca impulsar el mercado interno y la elaboración nacionales ante la importación y contrabando de productos, sobre todo asiáticos que representan una competencia desleal, sobre todo en áreas como el calzado, la industria textil y juguetes.

Subrayó que, a mayo de 2025, 623 empresas y mil 983 productos recibieron el distintivo de la campaña “Hecho en México”, impulsada por la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón.

Esta iniciativa busca destacar y fortalecer la identidad mexicana, promoviendo el consumo y la valorización de lo hecho en México. Queremos que los mexicanos se sientan orgullosos de lo que producimos y consumimos, y que esto impulse el desarrollo económico y social de nuestro país.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]