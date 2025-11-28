La empresa Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha Cantú, codueño también del concurso de belleza de Miss Universo y acusado de presuntos actos de huachicol, narcotráfico y tráfico de armas, ofrece acercar a empresas con el gobierno para obtener permisos de explotación de recursos naturales, así como contratos para la prestación de servicios.

La empresa de Rocha Cantú ofrece gestionar y obtener permisos y contratos ante dependencias del gobierno federal como Semarnat, Energía, Conagua o Cofepris para poder explotar y comercializar dichos recursos.

Además, esta empresa, la cual obtuvo un contrato por 745.6 millones de pesos por parte de Pemex en 2023, busca obtener contratos para llevar a cabo la pavimentación de carreteras y la construcción de banquetas, así como obras de alumbrado público.

Soluciones Gasíferas del Sur, la empresa de Raúl Rocha, ofrece gestionar y obtener permisos y contratos ante dependencias del gobierno federal como Semarnat, Energía, Conagua o Cofepris, para explotar recursos naturales.

En una asamblea extraordinaria el pasado 20 de mayo, ante el notario 90 en Monterrey, Nuevo León, la empresa incrementó la cantidad de servicios que ofrece, pues destaca que cuando fue constituida sólo se ofrecían 39 servicios, los cuales aumentaron en esa reunión a 122.

“Llevar a cabo trámites y servicios solicitados en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Salud (Ssa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Energía y/o instancias homólogas en estados y municipios donde se realicen los servicios.

“Tramitar ante la Semarnat, Sener y/o las dependencias federales, que apliquen proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales (…) Solicitar, obtener y utilizar permisos ante la Semarnat y/o demás dependencias federales, estatales y municipales, que apliquen para la exploración, explotación y comercialización de recursos naturales que se encuentren por debajo del suelo natural, sean o no considerados como actividades mineras”.

En la página 7, la empresa de Raúl Rocha también asegura poder buscar, obtener y usar permisos federales, estatales y/o municipales, según correspondan de acuerdo a la legislación ambiental vigente, para el almacenamiento, confinamiento, tratamiento, incineración, reúso, reciclado, aprovechamiento y comercialización de residuos de manejo especial y de residuos peligrosos y biológico-infecciosos.

Permisos ante la Sener para producir combustibles

Soluciones Gasíferas del Sur también ofrece solicitar, obtener y utilizar permisos ante la Secretaría de Energía y demás dependencias federales, estatales y municipales para la producción y comercialización de combustibles verdes o biocombustibles, como biodiesel, etanol o biomasa, entre otros.

En la página 4, también ofrece elaborar Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y estudios de Atlas de Riesgo durante el proceso de la cadena de valor para hidrocarburos en la industria petrolera.

“Solicitar, obtener y utilizar permisos ante la Secretaría de Energía y demás dependencias federales, estatales y municipales que apliquen para la producción y comercialización de combustibles verdes o biocombustibles [biodiesel/etanol/biomasa, entre otros]”.

También ofrece construir banquetas y alumbrado público

Esta empresa también informó que busca obtener contratos para la construcción y ejecución material de obras civiles de arquitectura e ingeniería en general, la realización de obras de urbanización, pavimentación de carreteras, terracerías, vías públicas, banquetas, guarniciones, alumbrado público, prados y jardines.

Soluciones Gasíferas del Sur también ofrece realizar todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, los trabajos de planeación, diseños, exploración, localización, arrendamiento, promoción, proyecto, diseño y fraccionamiento de inmuebles.

La empresa también asegura realizar trabajos de limpieza, remediación y/o recuperación de sitios contaminados en cualquier parte del país o del extranjero.

Incluso, asegura tener la capacidad de atender emergencias ambientales en zonas terrestres, marinas o lacustres dentro y fuera del territorio nacional, y dar tratamiento y remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, incluidos en la Norma Oficial Mexicana 052-SEMARNAT-2005.