Raúl Rocha Cantú, originario de Nuevo León y quien compró 50% de las acciones de Miss Universe Organization en enero de 2024 a través de su empresa Legacy Holding Group, es conocido por ser uno de los empresarios más influyentes del entretenimiento en México y por tener relaciones públicas a altos niveles. Estudió Administración de Empresas y ha construido una carrera exitosa.

Rocha Cantú, quien está acusado presuntamente por delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico por la FGR, ha sido reconocido también por los gobiernos de Guatemala y por el Senado de México.

Hace tres años, en enero de 2022, fue designado como cónsul honorario de Guatemala en Toluca, Estado de México.

Los cónsules honorarios son personas de reconocida probidad en sus comunidades, incluyendo profesionistas, empresarios o individuos conocidos ampliamente en la ciudad o región en la que representan a un país extranjero. Pueden tener la nacionalidad del país que representen o extranjera, y no reciben sueldo ni gastos de sostenimiento para la oficina en la que operan el Consulado Honorario.

El 17 de enero de ese año, en compañía del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo Vila, el empresario inauguró las oficinas del Consulado Honorario de Guatemala en Toluca. Se destacaron las actividades filantrópicas del empresario mexicano. El entonces canciller guatemalteco afirmó que con esa designación se buscaba ampliar la atención a los guatemaltecos en nuestro país, así como el fomento del comercio y las inversiones.

Brolo Vila destacó la trayectoria de Rocha Cantú, al señalar que el empresario tenía más de 30 años de experiencia en distintas áreas de negocios en el campo industrial, desarrollo de mercados globales y relaciones internacionales.

Senado lo reconoce

Por este cargo y por ser un “empresario altruista”, el 30 de noviembre de 2023, Rocha Cantú fue condecorado con el Premio Nacional Pro Humanitas 2023, que entrega la Fundación Lex Pro Humanitas con el apoyo del Senado de la República, por su supuesto apoyo en la protección de los derechos humanos de los mexicanos.

En su cuenta de Twitter, el empresario manifestó sentirse honrado con el galardón.

También ha presumido haber acompañado los esfuerzos de negociación entre el gobierno de México y otros empresarios con la administración de Estados Unidos para frenar la imposición de aranceles en varias ramas industriales. Ha participado en eventos con gobiernos locales de Morena, como el de Américo Villareal en Tamaulipas, donde se construye una planta de fertilizantes y una de sus empresas forma parte del consorcio encargado de dicho proyecto.

Fue uno de los empresarios invitados a la investidura de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, en junio de 2024, y ha mantenido varios encuentros con él, ocasiones en las que ha destacado que “su gestión es un ejemplo a seguir para (...) América Latina”.

Rocha Cantú dijo a la revista Líderes Mexicanos, en julio pasado, que la razón para invertir en tan diferentes negocios “se basa en una visión a largo plazo, la resiliencia y las sinergias estratégicas”.

Algunos medios especializados en negocios también refieren que Raúl Rocha Cantú fue dueño del Casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas en un incendio provocado, en agosto de 2011.

Precisamente, parte de las acusaciones en contra de Rocha Cantú son por presuntamente introducir combustible y aditivos de Guatemala y Estados Unidos a México de manera ilegal, a través de algunas de sus empresas, delito conocido como huachicol fiscal.