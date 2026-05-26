La alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, informó que el sistema de transporte público Tiburón Urbano (TU) acumuló más de 2.3 millones de viajes desde el inicio de sus operaciones, en agosto de 2024. Además, señaló que el Gobierno de México enviará más unidades para ampliar el servicio en el municipio.

Quiroga Romero indicó que el sistema forma parte del Plan Más Movilidad para La Paz y relacionó el aumento en viajes con el uso que la población ha dado al transporte desde su implementación.

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Así mismo la alcaldesa señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldará la ampliación del sistema mediante el envío de nuevas unidades, según informó la administración municipal, que atribuyó esta decisión al desarrollo registrado por el servicio desde su puesta en marcha.

El gobierno local detalló que las unidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, botón de emergencia y sistema de pago electrónico. Añadió que algunas unidades disponen de rampas para personas con discapacidad.

Asimismo, Milena Quiroga señaló que las personas usuarias pueden consultar la ubicación de las unidades en tiempo real mediante App La Paz y afirmó que el gobierno municipal mantendrá acciones vinculadas con la movilidad y el funcionamiento del sistema de transporte público.

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