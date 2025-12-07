Más Información

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La Fiscalía General de la República (), en coordinación con el y autoridades estatales de Michoacán, actualizó la carpeta de investigación tras la explosión por un ; la carpeta fue iniciada, ahora, por , y no por terrorismo.

El sábado un vehículo con su conductor estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria en Coahuayana, que dejó un saldo de cinco muertos y 12 lesionados.

En un comunicado, la FGR informó que en el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales.

Lee también

Ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

La dependencia detalló que la investigación la llevará a cabo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada ().

Esto en coordinación con los trabajos realizados por el gabinete de Seguridad a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional ().

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]