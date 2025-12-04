La organización Artículo 19 denunció que al menos cuatro periodistas que realizaban una cobertura periodística en Puerto Vallarta, Jalisco, el pasado 2 de diciembre, tras la volcadura de una unidad de la Guardia Nacional, fueron amenazados e intimidados por elementos de dicha corporación y por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con las entrevistas con los periodistas J. Guadalupe Arce (CPS Noticias), Mauricio Lira (Noticias Puerto Vallarta), César Langarica (Reporte Diario Vallarta) y otro periodista cuyo nombre se reservó (N+), fueron objeto de hostigamiento por parte de los elementos al arribar al sitio.

En ese sentido, detalló que los efectivos solicitaron a los periodistas una supuesta “licencia federal” para realizar su labor y amagaron con detenerlos o decomisar sus celulares y cámaras fotografías a modo de prueba ante el Ministerio Público.

Añadió que no les permitieron tomar fotografías, los empujaron e intentaron quitarles sus equipos de trabajo para bloquear su labor periodística. Para el caso de Guadalupe Arce, dijo, fue rodeado y acosado por los uniformados, quienes le exigieron sus identificaciones con datos personales, mismas que fotografiaron sin su consentimiento.

Ante ello, la organización sostuvo que los hechos son una vulneración grave a la libertad de expresión, al derecho a la información y al ejercicio periodístico, así como también muestra la falta de capacitación e implementación de protocolos adecuados por parte de los elementos de la Guardia Nacional.

Por ello, exigió al gobierno municipal de Puerto Vallarta garantizar la seguridad de las y los periodistas de la entidad, a fin de erradicar cualquier ambiente hostil que les impida ejercer su labor de manera segura y, con ello, asegurar el fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad.

Con respecto a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jalisco, demandó que capaciten adecuadamente a sus elementos en materia de derechos humanos y libertad de expresión, a fin de prevenir abusos y evitar la repetición de actos de intimidación o bloqueo informativo.

Además, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establecer comunicación con los periodistas agredidos a fin de acordar medidas que garanticen su protección y seguridad.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Guardia Nacional no se ha pronunciado respecto a los señalamientos.

