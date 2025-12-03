Periodistas de Puerto Vallarta denunciaron intimidaciones por parte de la Guardia Nacional hacia cuatro reporteros que la tarde de este martes cubrían un accidente vial en el que se vio involucrada una unidad de la corporación federal.

“Los hechos ocurrieron la tarde del martes en Fluvial Vallarta, al arribar los comunicadores a cubrir un accidente vial donde volcó una unidad de dicha corporación. Al tratar de realizar su labor informativa, los elementos les exigieron una credencial de periodista, pretendieron decomisar sus equipos celulares y, finalmente, los obligaron a retirarse del lugar bajo la amenaza de iniciar una carpeta de investigación en su contra”, informó en un comunicado la Red Periodística Puerto Vallarta.

La organización indicó que los reporteros afectados trabajan en N+, Reporte Diario, Noticias PV y CPS Noticias; incluso –señaló la agrupación– el reportero de CPS Noticias estuvo a punto de ser detenido por los militares.

“Consideramos que este hecho constituye una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información de la sociedad, pilares fundamentales de la vida democrática. Las autoridades están obligadas a garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, no a obstaculizarlo e intimidar a quienes lo ejercen”, indica el comunicado.

La red exigió al gobierno federal que se investiguen estos hechos y se sancione a los responsables, que se respete la labor de los comunicadores y se tengan garantías para poder ejercer el periodismo sin temor a represalias y hostigamiento.

Finalmente, quienes integran la organización manifestaron su solidaridad con los cuatro periodistas agredidos.

afcl/LL