Morelia.- Cuatro personas sin vida, entre ellas dos menores de edad, y al menos ocho personas heridas dejó un choque múltiple provocado por una patrulla de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Zamora.
El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este domingo cuando el vehículo de la GN impactó una camioneta, que a su vez afectó a un motociclista y otro vehículo; la patrulla también arrolló a un ciclista, todo esto en la avenida Madero Norte, a la altura del puente peatonal Palo Alto.
Paramédicos reportaron que en el lugar murieron una mujer y dos menores, presuntamente miembros de una familia; otro hombre falleció cuando era atendido en un hospital, cuya identidad no fue dada a conocer.
Medios locales reportaron que al menos ocho personas: otro menor, seis elementos de la Guardia Nacional y el ciclista, fueron trasladados a hospitales para su atención.
Hasta esta noche, las autoridades estatales no se habían pronunciado sobre el hecho. EL UNIVERSAL solicitó a la GN un pronunciamiento respecto a este suceso. Sin embargo, hasta las 20:30 horas de este domingo no se ha obtenido una respuesta.
