Buque Escuela Cuauhtémoc, de nuevo en casa; regresa a México tras 6 meses del accidente

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Patrulla de la Guardia Nacional provoca choque en Michoacán; hay 4 personas muertas, incluidos 2 menores

Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Morelia.- Cuatro personas sin vida, entre ellas dos menores de edad, y al menos ocho personas heridas dejó un choque múltiple provocado por una patrulla de la (GN) en el municipio de Zamora.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este domingo cuando el vehículo de la GN impactó una camioneta, que a su vez afectó a un motociclista y otro vehículo; la patrulla también arrolló a un ciclista, todo esto en la avenida Madero Norte, a la altura del puente peatonal Palo Alto.

Paramédicos reportaron que en el lugar murieron una mujer y dos menores, presuntamente miembros de una familia; otro hombre falleció cuando era atendido en un hospital, cuya identidad no fue dada a conocer.

Medios locales reportaron que al menos ocho personas: otro menor, seis elementos de la y el ciclista, fueron trasladados a hospitales para su atención.

Hasta esta noche, las autoridades estatales no se habían pronunciado sobre el hecho. EL UNIVERSAL solicitó a la GN un pronunciamiento respecto a este suceso. Sin embargo, hasta las 20:30 horas de este domingo no se ha obtenido una respuesta.

