Culiacán.- En diversas acciones realizadas en Sinaloa, el personal del ejército y de la Guardia Nacional localizó y destruyó dos sembradíos de marihuana, detuvo a una persona que conducía un auto con reporte de robo y portaba una réplica de pistola y aseguraron tres armas automáticas, cargadores y cartuchos útiles.

A través de trabajos de reconocimiento por el poblado de Los Ayales, en el municipio de Culiacán, los elementos militares descubrieron primeramente un plantío de marihuana con dimensiones de mil 200 metros de largo, las plantas alcanzaban una altura de 0.70 metros.

En la misma zona se localizó un segundo cultivo de marihuana en una superficie de 900 metros de largo por cinco metros de ancho, las plantas alcanzaban una altura de un metro 20 centímetros, por lo que procedieron a destruir amplios plantíos.

Los elementos de la Guardia Nacional fueron alertados que en la colonia Tierra Blanca de la capital del estado, fue robado con violencia un vehículo, por lo que estos dieron seguimiento y lograron detener al presunto responsable, el cual portaba una réplica de arma de fuego corta, por lo que fue turnado al ministerio público.

Durante un recorrido de elementos del ejército por el poblado de las Lajas, del municipio de San Ignacio, encontraron escondidas entre el monto tres rifles automáticos y en un costal 122 cargadores abastecidos y cartuchos.

afcl