El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta (Morena), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar en contra del presunto líder huachicolero, Antonio Valente Martínez Fuentes "El Toñin", a quien se señala de estar detrás de bloqueos carreteros por parte de agricultores.

"Yo le hago un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República, porque las vinculaciones con este supuesto delincuente, las vinculaciones son del orden federal. Entonces yo espero que haya una actuación", dijo.

El presunto líder delincuencial reapareció durante protestas de agricultores en contra de las reformas a la Ley de Aguas e incluso salió a acusar a funcionarios estatales de violentar a su hija, la actual alcaldesa del municipio de Quecholac.

El mandatario estatal, recordó que El Toñin usa las actividades agrícolas para el lavado de dinero, por lo que pidió a autoridades federales actuar en su contra como contra cualquier narcotraficante o líder huachicolero.

"Ahora resulta que un delincuente es agricultor, un delincuente es un delincuente, la actividad agrícola es el modo de lavar dinero, se llama lavar dinero, la agricultura se convierte en una actividad para lavar dinero del huachicoleo", acusó.

Armenta recordó que no hay tratos con ningún delincuente, por lo que pidió a los involucrados asumir las consecuencias de cada acto y que luego no se acuse campaña política en contra de alguien.

"Cada quien que asuma su responsabilidad, yo no estoy endosando nada a nadie, pero que cada quien asuma su responsabilidad y al rato no se escuden en un partido político, que al rato no se escuden en una campaña política", dijo.

Y calificó como inaceptable que un gobernante sea el líder del cartel huachicolero, como ocurría en el pasado, por lo que sentenció que su gobierno tiene cero tolerancia a la vinculacion con grupos delictivos.

"Nosotros esperamos y estamos convencidos que la Fiscalía trabajará en todos los casos y este es uno de más", expuso.

Luego de la aparición de El Toñin, hubo fuertes críticas en contra de autoridades, pues llevan más de seis años sin poder detenerlo mientras el presunto líder huachicolero hace transmisiones en vivo, alguna junto a su hija la alcaldesa de Quecholac, un municipio ubicado en el llamado triángulo rojo del huachicoleo.

