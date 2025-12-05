El Gobierno de Puebla tiene como meta para próximo año formar a más de 2 mil cadetes policiales.

Durante graduación de la segunda generación del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, el gobernador Alejandro Armenta, dijo que la proyección es que esos dos mil nuevos agentes se sumen a los 300 que se incorporaron durante este año.

Puebla proyecta formar dos mil cadetes en 2025; Alejandro Armenta fortalece seguridad y proximidad. Foto: Especial.

Al encabezar la graduación de 67 mujeres y 82 hombres, afirmó que su administración tiene como prioridad fortalecer la seguridad, mediante la cercanía con la ciudadanía y la formación profesional de las fuerzas del orden.

El mandatario llamó a las y los elementos a continuar su formación en la Universidad de las Ciencias Policiales y los reconoció como parte de la generación del gobierno de la Cuarta Transformación.

Y los exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad, honestidad y sin caer en actos de corrupción, tal como él lo hace al frente de la administración estatal, al honrar la confianza que le otorgaron más de dos millones de poblanas y poblanos.

Los 149 nuevos elementos se suman al trabajo que ya realizan los 122 uniformados que concluyeron su formación en meses pasados.

La rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales, Silvia Victoria Serrano Zafra, explicó que las y los cadetes graduados fueron formados con conocimientos jurídicos, sociales, operativos y técnicos para atender a la población con sensibilidad.

