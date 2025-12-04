Puebla.— El Premio Nobel de Química 2009, Venkatraman Ramakrishnan, expuso a los estudiantes y académicos sus principales motivaciones para ser científico, y cómo la influencia de sus padres y el constante anhelo por encontrar respuestas lo hizo transitar de la Física a la Biología hasta llegar a plantearse nuevos cuestionamientos vinculados con el anhelo histórico del hombre sobre el retraso del envejecimiento.

En el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y ante más de 3 mil personas, el científico presentó su último libro Por qué nos morimos. La nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad.

Ramakrishnan fue cuestionado por estudiantes sobre sus principales motivaciones en la ciencia, así como el trabajo que realizó sobre el ribosoma o “máquina genética” y que le valió el reconocimiento internacional.

Con la presencia de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, y del doctor Omar López Cruz, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el Premio Nobel respondió a las preguntas que los universitarios le hicieron llegar previamente.

Ramakrishnan habló de la industrialización de la ciencia, la cual, al ser una creación de los individuos y las instituciones, es deber de las universidades promover no tanto como una empresa, sino por la utilidad que tienen para la humanidad.

A los jóvenes, Venki Ramakrishnan les dijo que si son curiosos la ciencia es bienvenida, aunque es un trabajo que implica mucho esfuerzo y sacrificio, pero también conlleva experiencias muy gratas.

Sobre cómo maneja la frustración cuando los experimentos no salen, el químico inglés dijo que el problema es que los investigadores plantean preguntas que no tienen respuestas y en el trabajo científico no todo funciona. “Lo que pasa es que cuando encuentras una respuesta, surgen otras preguntas y así sigues, eso es lo fascinante de la ciencia, pero lo importante es hacer el trabajo con gusto, y eso supera a los momentos de frustración”, aseveró.

Sobre si alguna vez imaginó llegar a donde está, Venki Ramakrishnan enfatizó que el verdadero premio es cuando consigues un objetivo en la ciencia, porque nadie piensa primero en ganar un Premio Nobel, pues de lo que “se trata es de disfrutar el viaje hacia la respuesta”.

Sobre su trabajo con el ribosoma, expresó que ya existían estudios al respecto, pero justamente eso fue lo que los llevó a plantearse preguntas más rigurosas sobre el ribosoma y el efecto que tienen en él los antibióticos. Destacó la importancia de la colaboración y la perspectiva multidisciplinaria y cómo justamente el estudio del ribosoma le planteó la necesidad de cuestionar los esfuerzos de la ciencia por identificar las causas del desgaste corporal y el envejecimiento.

“Lo que quería lograr con este libro no es dar un punto de vista científico, pero sí los pormenores de la vida y como logramos verla para entenderla en términos simples (…) Busco contradecir las teorías alrededor de la vejez y tratar de plantear de forma profunda cómo logramos vivir más tiempo y el papel que juega la ciencia en ello”, declaró el Premio Nobel.

A su vez, la Rectora Lilia Cedillo agradeció la presencia del doctor Ramakrishnan y dejó abierta la invitación para que no sea la última visita que realiza a la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Conversatorio con estudiantes

De manera previa, el ganador del Premio Nobel de Química 2009 se reunió con estudiantes de licenciatura y posgrado de la BUAP, algunos de ellos ganadores de certámenes nacionales o internacionales, quienes externaron sus inquietudes y dudas en materia de investigación.

En una charla en el Aula Virtual del CCU, los jóvenes de Ciencias de la Computación, Medicina, Biología, Biotecnología, Fisiología, entre otras carreras, también cuestionaron al doctor de origen indio la importancia de su tema de estudio, el cual derivó en dicho galardón internacional.

Asimismo, Venki Ramakrishnan compartió con los alumnos su interés por estudiar la complejidad de uno de los procesos biológicos del ser humano: la muerte, catalogada como un proceso multifactor.

“Más allá de los titulares en los periódicos y la fama de mi laboratorio en la Universidad de Cambridge, mi objetivo es abundar en el envejecimiento del ser humano, cuyo cuerpo sufre una transición a lo largo de su vida”, especificó.