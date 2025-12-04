Más Información

Más de 425 empresarios importantes de México, EU y Canadá piden preservar el T-MEC

Más de 425 empresarios importantes de México, EU y Canadá piden preservar el T-MEC

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Morelia.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró este miércoles que aún se desconoce el móvil que llevó al asesinato del alcalde de Urupan, , sin embargo, “se ha avanzado bastante en la investigación”.

En conferencia de prensa señaló que a más de un mes del asesinato, ocurrido el pasado 1 de noviembre en Uruapan, el gobernador aseguró que la investigación es robusta y se tienen varios detenidos.

Lee también

Todas las líneas de investigación están abiertas, están desdobladas, se ha avanzado bastante en la investigación. Se tienen indicios, se tienen pruebas científicas, se tienen detenidos, que eso es muy importante.

“Hay que decirlo, cada detenido genera también una gran oportunidad para dar con la motivación de este tema”, declaró Ramírez Bedolla.

Agregó que la investigación “es bastante robusta, fuerte” y tiene una colaboración con fuerzas federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]