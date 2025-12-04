Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

El alcalde del municipio de San Felipe, en el estado mexicano de Baja California, José Luis Dagnino López, informó durante la madrugada de este jueves que el gobierno de los Estados Unidos le revocó su visa de turista el martes, 2 de diciembre, luego de realizar un “trámite” de ingreso al país vecino.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Dagnino López, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), precisó que fue notificado de la revocación de la visa sin una “explicación o motivo” por parte de las autoridades estadounidenses.

“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, afirmó el presidente municipal sobre la revocación de este documento a casi medio centenar de políticos y funcionarios mexicanos por parte de la administración de Donald Trump.

Lee también FIFA 2026 y el dilema de las visas

En el mensaje, Dagnino López reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”, por lo que explicó que se “encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación” y “proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”.

También aseguró que esta medida por parte del gobierno estadounidense no interferirá con sus responsabilidades ni actividades como alcalde de San Felipe.

“Continuaré trabajando con la misma dedicación, cercanía y convicción que siempre me ha caracterizado”, sentenció.

Revocan visa al alcalde de San Felipe; EU retira documento sin explicar motivos. Foto: Captura de pantalla

Lee también Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para sorteo de la FIFA; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Sobre el caso, medios mexicanos informaron que el gobierno estadounidense mantuvo retenido durante 12 horas a Dagnino López en la garita de Centro, California, por donde intentó ingresar a dicho país para asistir a un acto oficial, donde recibiría un donativo para el equipo del Departamento de Bomberos de su localidad.

El alcalde de San Felipe se suma a la lista de políticos de Baja California a quienes se les ha retirado su visa, pues en mayo a Carlos Torres, entonces esposo de la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también le fue cancelado este documento junto al de Ávila Olmeda.

La verificación y cancelación de visas por parte de Estados Unidos parte de una política que busca identificar a personas que representen una amenaza de seguridad pública por tener vínculos con grupos del crimen organizado o autodenominados terroristas, así como también figuras que contradigan los intereses del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL