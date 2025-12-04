La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este jueves 4 de diciembre viaja a Washington en la tarde-noche, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para la rifa de la FIFA 2026.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que prevé tener un pequeño encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad [...] Dormimos en Washington en un hotel; vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña, porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después el evento, que dura como cuatro minutos”, detalló la Mandataria federal.

Apuntó que mañana viernes sí habrá mañanera, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

