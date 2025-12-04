Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

La presidenta informó que este jueves 4 de diciembre viaja a Washington en la tarde-noche, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para la rifa de la .

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que prevé tener un pequeño encuentro con el mandatario estadounidense y con el primer ministro de Canadá, .

“Vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad [...] Dormimos en Washington en un hotel; vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña, porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después el evento, que dura como cuatro minutos”, detalló la Mandataria federal.

Apuntó que mañana viernes sí habrá mañanera, encabezada por la secretaria de Gobernación, .

