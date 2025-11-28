Más Información

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró algunos acuerdos a los que se llegó con transportistas y productores, quienes tras 13 horas de negociación decidieron levantar los bloqueos en las carreteras.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación celebró acuerdos alcanzados en temas como seguridad en carreteras, campo y agua, entre otros.

“Acabaron ayer mismo los bloqueos, creo que quedaban en , pero ya estamos, digamos, de salida de este”, comentó Rosa Icela Rodríguez.

Reiteró que las entregas de los apoyos se harán directamente en cada uno de los estados, no a organizaciones.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el “privilegio” de acaparar agua, en el marco de la discusión de la .

La Mandataria federal reiteró los dichos de la titular de la Segob: “No damos recursos a las organizaciones, eso es del pasado neoliberal”.

Alcanzan con gobierno Fiscalía para delitos en carreteras

Después de 13 horas de negociación con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), transportistas y productores anunciaron la noche del jueves la liberación de todos los bloqueos carreteros que mantenían en distintos puntos del país.

David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), aceptó que no están satisfechos en su totalidad, pero celebró alcances como una Fiscalía Especializada en delitos en carretera.

"Hasta la fecha, cuando denunciamos, denunciamos en las fiscalías comunes, no tenemos un espacio que sea exactamente problemas de carretera, ya lo tenemos", dijo.

"Ya no van a participar los policías estatales, ministeriales si no están vigilados por Guardia Nacional en carreteras. Ya no van a poder estar haciendo esos retenes a los transportistas que ha causado tanta extorsión", anunció.

Entre otras peticiones, destacó la instalación de cámaras de seguridad en carreteras y paraderos seguros.

