Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

A seis horas de haber entrado a la Secretaría de Gobernación (Segob), y transportistas siguen en una mesa de negociación con autoridades federales para que atiendan su demandas, ante los distintos que mantienen el diferentes puntos del país.

Después de haber fracasado en dos ocasiones recientes el diálogo de transportistas y productores con el gobierno federal, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que continúan los .

“Se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos”, dijo la ANTAC.

Productores del campo utilizaron tractores para cerrar la circulación y advirtieron que la manifestación continúa y no hay hora ni día de apertura. Foto: Christian Torres / EL UNIVERSAL
Productores del campo utilizaron tractores para cerrar la circulación y advirtieron que la manifestación continúa y no hay hora ni día de apertura. Foto: Christian Torres / EL UNIVERSAL

“Esperamos salir con soluciones”, dijeron al reconocer la resistencia de quienes se mantienen en los bloqueos.

"No nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron.

El productor de Chihuahua y activista Adrián Lebaron advirtió que no van a doblar a los agricultores, ante el bloqueo que mantienen con transportistas en distintos puntos carreteros del país.

Al unirse a las movilizaciones en las que exigen seguridad en las carreteras, precios justos y apoyo al campo, entre otros, Lebaron expresó su rechazó total a la .

"Cada vez somos más en pie de lucha. No nos van a doblar porque estamos defendiendo no solo al campo, es por la vida, por los alimentos, por el futuro de todo un país.

"Las leyes deben ser para mejorar, no para dañar a esta noble actividad que pide el auxilio de todos", externó.

