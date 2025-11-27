Más Información
Después de haber fracasado en dos ocasiones recientes el diálogo de transportistas y productores con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), la mañana de este jueves 27 de noviembre fueron convocados a otra mesa de negociación.
La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que continúan los bloqueos en distintos puntos carreteros del país, aduanas y pasos internacionales.
“Se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos”, dijo la ANTAC.
“Esperamos salir con soluciones”, dijeron al reconocer la resistencia de quienes se mantienen en los bloqueos.
