Después de haber fracasado en dos ocasiones recientes el diálogo de transportistas y productores con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), la mañana de este jueves 27 de noviembre fueron convocados a otra mesa de negociación.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que continúan los bloqueos en distintos puntos carreteros del país, aduanas y pasos internacionales.

“Se reforzará la convocatoria del paro hasta que logremos encontrar soluciones al reclamo legítimo por el campo, el agua y la seguridad de los caminos”, dijo la ANTAC.

“Esperamos salir con soluciones”, dijeron al reconocer la resistencia de quienes se mantienen en los bloqueos.

