Por tercer día consecutivo siguieron los bloqueos de agricultores y productores en el país. Ayer los cierres de caminos, casetas y puentes fronterizos se mantuvieron en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora.

Las mayores afectaciones se registraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que los agricultores mantenían cerrados los tramos de carga, los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta y Córdova Américas, así como el carril de mercancías del Puente Internacional de Palomas-Columbus. Por la tarde también se preveía el cierre del tramo de carga del Puente Internacional de Tornillo-Guadalupe. Además, al menos tres tramos carreteros en el país permanecían bloqueados.

Ante este escenario, el sector empresarial en Ciudad Juárez alertó sobre pérdidas millonarias e incluso el cierre de líneas de producción en las empresas maquiladoras.

Agricultores y transportistas bloquearon el puente internacional Zaragoza-Ysleta, donde colocaron maquinaria agrícola frente al acceso al cruce internacional para no permitir el flujo de ningún vehículo público o privado. Foto: Christian Torres / EL UNIVERSAL

La Asociación de Agentes Aduanales e Index señalaron que el cierre al comercio exterior en los cruces internacionales ha generado grandes afectaciones tanto de lado mexicano como estadounidense.

Aunque expusieron que los agricultores están en su derecho de reclamar al gobierno prestaciones, garantías o concesiones que les corresponden, aunque también creen que no se debe de hacer afectando a otros sectores de la economía.

María Teresa Delgado, consejera nacional de Index Juárez, explicó que los insumos de la industria se encuentran detenidos en Estados Unidos, ya que no han podido cruzar a esta localidad porque los cuatro cruces de exportación e importación están cerrados y eso les está causando pérdidas millonarias a las industrias.

Productores del campo utilizaron tractores para cerrar la circulación y advirtieron que la manifestación continúa y no hay hora ni día de apertura. Foto: Christian Torres / EL UNIVERSAL

Explicó que a la fecha no se tiene un estimado cuantificado de cuánto se estaría perdiendo; sin embargo, en un puente, en este caso Ysleta-Zaragoza, hay cerca de 700 cruces diarios que no se han efectuado.

Además de las afectaciones a las empresas, se prevé que empiecen a registrarse daños a las gasolinerías locales, ya que muchas comercializan combustible de exportación.

Anoche se empezaban a registrar largas filas en gasolineras, por temor a desabasto de combustible.

En Nogales, Sonora, agricultores bloquearon la Aduana México, el recinto fiscal y todo el corredor fiscal, impidiendo el paso no sólo a tractocamiones sino a cualquier tipo de vehículo. La garita Dennis DeConcini estaba abierta para cruce de autos.

Caos en otros cinco estados

Por la mañana, los manifestantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo se movieron al Cruce Internacional Nogales III, conocido recinto fiscal, y ahora no sólo se impide el paso a los tractocamiones que se dirigen hacia la garita Mariposa, sino también a los automovilistas y al transporte de pasajeros que buscan ingresar a Estados Unidos por una vía rápida con caseta de cobro.

Ayer miércoles, Tlaxcala amaneció sitiada: manifestantes cerraron múltiples vialidades, incendiaron maquinaria pesada para impedir el paso y provocaron el colapso de la autopista Puebla-Tlaxcala, una de las conexiones estratégicas entre ambas entidades. Hasta las 20:30 se mantenían los cierres.

En Jalisco, transportistas y productores agrícolas mantenían cerrados cinco puntos carreteros: Autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Ocotlán, en el kilómetro 426; autopista Guadalajara-Colima, kilómetro 87+000, en el entronque hacia Zapotlán El Grande; ramal La Barca-Jiquilpan, kilómetro 10+000, en las inmediaciones del municipio de La Barca; carretera La Barca-Atotonilco, kilómetro 1+800, a la altura de La Barca; carretera Irapuato-Guadalajara, kilómetro 159+500, en la zona de Atotonilco.

En Tamaulipas las protestas eran en cinco puntos. En el norte, campesinos bloquearan las carreteras Reynosa-Matamoros y Díaz Ordaz, así como el Puente Internacional Pharr, todas se levantaron en la tarde.

En Guanajuato, anoche se reactivó el bloqueo en la carretera federal 9, en Pénjamo.