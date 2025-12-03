Más Información

A 190 días de la Copa FIFA 2026, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá tuvieron su primer diálogo en el que revisaron la agenda en torno a este evento deportivo.

Además, la representante de México para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas, expuso el Mundial Social, presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Compartimos el mismo objetivo: construir el mejor Mundial de la historia", expresó Cuevas al destacar su encuentro con el canadiense Adam van Koeverden, y con el estadounidense Andrew H. Giuliani.

Gabriela Cuevas expuso que Mundial Social llevará el futbol y la celebración a todo nuestro país: "Este programa es muy atractivo para quienes nos visitarán ya que durante junio y julio contaremos con un programa cultural y numerosas actividades que mostrarán nuestra grandeza histórica".

Indicó que a la comunidad diplomática les pidió que ayuden a llevar la invitación de México a todos sus países, "que nos apoyen para que sus ciudadanos empiecen los trámites de visas y mantengamos la buena comunicación antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Dijo que el trabajo con las embajadas y todo el cuerpo diplomático en los tres países sede es indispensable y por eso coadyuvan con la FIFA para llevar realizar talleres informativos que permitan coordinar mejor todos los esfuerzos en "el Mundial más grande que se haya realizado".

En días pasados, la presidenta presentó el Mundial Social, que incluye una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas a los mexicanos y los visitantes internacionales.

Gabriela Cuevas informó que el objetivo del Gobierno de México es llevar el futbol a todo el territorio nacional por medio de torneos y hasta `cascarita´ en comunidades.

Detalló que se realizarán 177 fiestas México 2026 y a través de la aplicación "Conoce México" se podrán conocer hasta 5 mil actividades que se desarrollarán en todo territorio nacional.

A 190 días de la Copa FIFA 2026, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá tuvieron su primer diálogo este miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Especial
