La UNAM entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) las pruebas técnicas realizadas a las credenciales elaboradas por tres empresas interesadas en la licitación para la producción de este documento para el periodo 2026-2031.

Estas pruebas técnicas formarán parte del expediente para la emisión del fallo de la licitación, el próximo 10 de diciembre.

Las empresas que compiten en la licitación abierta son Litho Formas, Cosmocolor y Veridos México, esta última que tiene el contrato vigente el con INE.

La convocatoria estableció que cada uno de los licitantes debía entregar, como parte de sus propuestas técnicas, 200 muestras genéricas de credencial para votar, para ser sometidas a dos pruebas de evaluación.

La primera de estas pruebas corrió a cargo del Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, consistente en corroborar que 100 muestras presentadas por cada licitante, la lectura de los códigos de barras y código QR fueran leídas correctamente, así como verificar que cumplieran con los elementos de seguridad requeridos para la evaluación.

La revisión se llevó a cabo el 21 de noviembre, ante la presencia de representantes de los propios licitantes, del Testigo Social, del Órgano Interno de Control y de Oficialía Electoral.

El proceso consistió en aplicar 14 pruebas de laboratorio como deslaminación, alabeo, torción y flexibilidad a 100 muestras de formatos de credencial para votar.

La tarea estuvo a cargo del Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM, cuyo propósito fue evaluar las características física, químicas y comprobar la calidad y durabilidad de los materiales de las muestras presentadas por los licitantes.

La entrega contó con la participación de representantes de las empresas licitantes, el Testigo Social, el Órgano Interno de Control y la Oficialía Electoral, así como las partes técnicas y administrativas del INE.

