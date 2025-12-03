Los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en Uruapan, Michoacán con presidentes municipales, diputadas y diputados locales para fortalecer las acciones coordinadas y construir soluciones conjuntas en materia de seguridad.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que en el encuentro participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el Fiscal Estatal, Carlos Torres Piña; la alcaldesa Grecia Quiroz.

También autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes de corporaciones de seguridad federal y local.

Durante la sesión de trabajo se revisaron avances de la estrategia en la región, se escucharon las solicitudes y prioridades de las autoridades locales.

Además, se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la extorsión, atender las zonas de mayor incidencia delictiva y garantizar la seguridad de la población.

En la reunión se destacó que la presencia operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se mantendrá de manera permanente para proteger los ciclos productivos.

Así como fortalecer la vigilancia territorial y realizar acciones contundentes contra los grupos delictivos que afectan a las familias y al sector económico de la región.

Las autoridades federales reiteraron que, por instrucción de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad continuará visitando municipios de Michoacán para supervisar despliegues, evaluar resultados y atender directamente las necesidades de las comunidades y de los gobiernos locales.

Derivado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, han sido detenidas 147 personas, se aseguraron 60 armas de fuego, seis mil 594 cartuchos, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética y se inhabilitaron nueve campamentos clandestinos utilizados por grupos de la delincuencia organizada.

Los titulares del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión de trabajo en Uruapan, Michoacán con presidentes municipales y distintas autoridades este 3 de diciembre de 2025. Foto: Especial

