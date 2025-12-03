Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

El Senado de la República recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó en sus redes sociales que se recibió dicha iniciativa “histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”.

En sus redes sociales expuso que en la Cámara Alta se recibió la iniciativa presidencial que es “un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”.

“Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con el pueblo de México”, agregó la senadora por Morena.

