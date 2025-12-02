Autoridades federales inhabilitaron siete tomas clandestinas, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro en Michoacán.

En un comunicado el gabinete de Seguridad informó que como parte de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se realizan patrullajes y recorridos en huertas de aguacate, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región.

En estas acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales a favor de la población y fortalecer la seguridad para la construcción de paz.

Detienen a 5 personas e inhabilitan 7 tomas clandestinas de huachicol, informó el Gabinete de Seguridad como parte de Plan Michoacán por la Paz. Foto: Especial

