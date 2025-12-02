Un juez federal vinculó a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa a Cristian Axel García Hernández, por su participación en el ataque armado a la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato, que dejó un agente muerto y otro herido, en octubre pasado.

En audiencia inicial, el Ministerio Público del caso aportó los datos de prueba necesarios para que el juez de control procesara a García Hernández por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, quien quedó preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 17, ubicado en la Tierra Caliente de Michoacán.

La Fiscalía Genera de la Repúiblica (FGR) informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato le turnó el caso en octubre pasado, en el que se da cuenta de que dos personas a bordo de una motocicleta privaron de la vida a un elemento de la Guardia Nacional y dispararon e hirieron a su compañero, mientras se encontraban en funciones de prevención y vigilancia en la colonia El Cantar, en Celaya, Guanajuato.

Ante ello, y luego de investigaciones y labores de inteligencia del gabinete de Seguridad federal, se logró la detención de Cristian Axel García Hernández, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), indicó.

Según las investigaciones ministeriales, García Hernández viajaba de copiloto el día del ataque contra los guardias nacionales que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Posteriormente, señaló la FGR, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que el juez vinculara a proceso al detenido y diera al MPF dos meses de investigación complementaria.

mahc/apr