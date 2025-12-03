Ernestina Godoy Ramos se convirtió en la primera fiscal de República, desde que en 2019 la PGR se transformó en Fiscalía General de la República (FGR).

En su primer mensaje como fiscal, en la red social X, la experredista y ahora morenista se comprometió a combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, pues consideró que “una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso”.

Godoy Ramos señaló que es necesaria la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los estados para atender las causas de la violencia, fortalecer labores de inteligencia e investigación, con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno.

Lee también ¿Quién es Ernestina Godoy Ramos, la nueva titular de la FGR?

El pleno del Senado de la República eligió a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República este miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Combatir de manera coordinada, profesional y sin tregua a la corrupción, implica reconocer que una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. Por lo que, siempre con respeto irrestricto a la autonomía e independencia de las distintas instituciones partícipes, en los tres órdenes de gobierno; es necesaria la coordinación cotidiana, la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal y las entidades federativas”, subrayó.

La nueva titular de la FGR se comprometió a combatir los delitos de alto impacto con coordinación real entre instituciones, autonomía, atención digna e integral a víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil.

Así como con profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas.

Lee también ¿Indeseable, la autonomía en la FGR?

Ernestina Godoy comparece ante el Senado previo a la votación en el Senado para nombrar a la nueva fiscal General (03/12/25) Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Agradeció el apoyo que recibió “de ciudadanas y ciudadanos, colectivas, organizaciones sociales, personas académicas, empresarias, profesionistas, y por supuesto, las víctimas; yo no veo su respaldo como un premio, para mí es un mandato, y como tal, trabajaré para construir una Fiscalía a la vanguardia, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, profesionalismo y probidad, una Fiscalía que recupere la confianza ciudadana”.

Y añadió: “Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y que la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos de todos los que son parte del proceso, sin excepción”.

“Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc