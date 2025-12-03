La encargada de despacho de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que de ser electa como nueva fiscal general de la República, no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad.

Al comparecer ante el pleno del Senado de la República, junto a las otras dos candidatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, Godoy Ramos reconoció que la procuración de justicia sigue siendo una deuda histórica con la sociedad.

Dijo que si bien nuestro país ha entrado en una nueva etapa en materia de procuración de justicia, la FGR tiene que estar a la altura de la realidad compleja por las que atraviesa México, por lo que se comprometió a combatir de manera coordinada y sin tregua, a la delincuencia organizada.

“La coordinación no implica subordinación”, aclaró ante los cuestionamientos de la oposición sobre si su cercanía con la presidenta de la República no atenta contra la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

“Estoy convencida de que la justicia no puede esperar. México se encuentra en una encrucijada histórica y tenemos la oportunidad de consolidar una fiscalía fuerte, moderna y estratégica. Como abogada de la nación en materia de justicia, de acuerdo a las atribuciones que la Constitución confiere, aplicaré toda mi experiencia para defender los intereses de la nación con investigaciones sólidas, abatiendo la impunidad, fortaleciendo la institución, mejorando la atención a víctimas.

“Esa ruta es la que propongo, mi compromiso claro, investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación real entre instituciones con autonomía, atención digna e integral a las víctimas, respeto y protección a los derechos humanos, cero tolerancia a la tortura, atención y procuración de justicia con perspectiva de género, articulación con la sociedad civil, profesionalización del personal, revisión de los procesos internos, combate firme a la corrupción interna, transparencia y rendición de cuentas”, recalcó.

bmc