Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas
Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico
El Senado de la República recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum la terna de finalistas a ocupar la FGR que incluye a Maribel Bojórquez, Luz María Zarza y Ernestina Godoy.
“Nos han hecho llegar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum l oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República”, publicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.
Se prevé que este mismo miércoles el pleno del Senado discuta y vote para elegir a la nueva fiscal que sustituirá a Alejandro Gertz Manero.
IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE
