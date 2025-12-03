Más Información

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

El recibió de la presidenta la terna de finalistas a ocupar la FGR que incluye a Maribel Bojórquez, Luz María Zarza y .

“Nos han hecho llegar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum l oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República”, publicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Se prevé que este mismo miércoles el pleno del Senado discuta y vote para elegir a la nueva fiscal que sustituirá a Alejandro Gertz Manero.

