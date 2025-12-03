Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

El Senado de la República recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum la terna de finalistas a ocupar la FGR que incluye a Maribel Bojórquez, Luz María Zarza y Ernestina Godoy.

“Nos han hecho llegar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum l oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República”, publicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Se prevé que este mismo miércoles el pleno del Senado discuta y vote para elegir a la nueva fiscal que sustituirá a Alejandro Gertz Manero.

