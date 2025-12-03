Más Información

Gobierno Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Senado recibe terna de Sheinbaum para titularidad de la FGR; Ernestina Godoy, entre las candidatas

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

Campesinos inician bloqueos en San Lázaro por Ley Nacional de Agua; buscan entregar pliego petitorio a diputados

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

INVEA estrena uniformes y credenciales; buscan mejorar la identificación y evitar fraudes en la CDMX

Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa

Washington. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el de la FIFA que el país acogerá en 2026, según informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giulani.

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington de cara al sorteo de los grupos del que se realiza el viernes en la capital estadounidense.

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

EU no descarta redadas ni detenciones de migrantes durante el Mundial de Futbol 2026. Foto: AFP
EU no descarta redadas ni detenciones de migrantes durante el Mundial de Futbol 2026. Foto: AFP

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la presidencia de Donald Trump y la preocupación que desatan sus duras políticas contra la inmigración.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EU para asistir al Mundial, Giulani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración de la Copa del Mundo de fútbol, recordó que lo que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente; que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

El hijo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giulani, también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visado.

EU no descarta redadas ni detenciones de migrantes durante el Mundial de Futbol 2026. Foto: EFE
EU no descarta redadas ni detenciones de migrantes durante el Mundial de Futbol 2026. Foto: EFE

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a EU por orden del gobierno Trump, Haití e Irán, Giulani destacó que "parte" de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giulani remitió la cuestión al Departamento de Estado, de quien depende la concesión de visados.

