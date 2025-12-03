Más Información

Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo; Alberto Lati podría volver a Televisa

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

Checo Pérez apoya al Chicharito Hernández tras el penalti fallado con Chivas

Durante la mañanera del 3 de diciembre del 2025, la presidenta de México, , confirmó su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026, mismo que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos.

"Yo creo que sí voy a ir", respondió la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre su presencia en Estados Unidos este viernes 5 de diciembre.

"Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) y la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto estoy invitada y (Donald) Trump estaría contento de recibirnos allá", agregó.

Finalmente, reveló que se encontrará con Mark Carney, de Canadá y Donald Trump, en señal de unión entre los tres países organizadores de la Copa del Mundo.

"Va el Primer Ministro de Canadá, Trump y su servidora y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos toca y ya después vienen todos los grupos cómo se van definiendo. Es un buen momento para estar juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", concluyó Sheinbaum Pardo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

  • Día: viernes 5 de diciembre
  • Hora: 11:00 horas (tiempo Ciudad de México)
  • Transmisión: Canal 2, Canal 5, TUDN y Azteca 7

