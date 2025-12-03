Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

Durante la mañanera del 3 de diciembre del 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo 2026, mismo que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos.

"Yo creo que sí voy a ir", respondió la mandataria mexicana al ser cuestionada sobre su presencia en Estados Unidos este viernes 5 de diciembre.

Lee también Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

“Yo creo que sí voy a ir”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su asistencia al sorteo del Mundial de Futbol 2026 en Washington y su probable encuentro con el presidente de EU, Donald Trump pic.twitter.com/ikzUoElcBD — El Universal (@El_Universal_Mx) December 3, 2025

"Es un evento muy corto, ayer hablé con el presidente de la FIFA (Gianni Infantino) y la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto estoy invitada y (Donald) Trump estaría contento de recibirnos allá", agregó.

Finalmente, reveló que se encontrará con Mark Carney, de Canadá y Donald Trump, en señal de unión entre los tres países organizadores de la Copa del Mundo.

"Va el Primer Ministro de Canadá, Trump y su servidora y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos toca y ya después vienen todos los grupos cómo se van definiendo. Es un buen momento para estar juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", concluyó Sheinbaum Pardo.

Lee también Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Día: viernes 5 de diciembre

Hora: 11:00 horas (tiempo Ciudad de México)

Transmisión: Canal 2, Canal 5, TUDN y Azteca 7

Lee también Christian Martinoli se burla de Chivas y América asegurando que la “Cruzazulearon”