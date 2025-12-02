Más Información
Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica
Rafaela Pimenta revela que a Gilberto Mora “todos lo quieren” pero aún no quiere acelerar su proceso
Rafaela Pimenta revela por qué no hay tantos jugadores mexicanos en Europa: “Existe un poco de prejuicio”
La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.
México vs Portugal
Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte
México vs Bélgica
Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field
