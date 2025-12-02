Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.

México vs Portugal

Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte

México vs Bélgica

Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field