Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Rafaela Pimenta revela que a Gilberto Mora “todos lo quieren” pero aún no quiere acelerar su proceso

Gilberto Mora no necesita el Mundial 2026 ni al Tri como trampolín a Europa, asegura su agente

Rafaela Pimenta revela por qué no hay tantos jugadores mexicanos en Europa: “Existe un poco de prejuicio”

Santiago Giménez lleva un “matrimonio perfecto” con el Milan, su posible salida a Premier League son sólo rumores, asegura Rafaela Pimenta

La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.

México vs Portugal

Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte

México vs Bélgica

Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field

