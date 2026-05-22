La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la propuesta de cobrar visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puede plantearse como una idea, aunque dejó claro que su gobierno busca mantener una relación de hermandad con ambos pueblos y evitar conflictos innecesarios.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las privatizaciones de playas, la gentrificación y los presuntos despojos ligados a extranjeros en distintas zonas del país, y que si ante estos hechos es necesario cobrar visas a los extranjeros.

En respuesta, Sheinbaum reconoció que “continúa habiendo abusos” en algunos lugares, pero sostuvo que ahora existe una política distinta a la de gobiernos anteriores.

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“Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos. Es más, queremos que haya hermandad entre los pueblos”, expresó la mandataria federal.

Asimismo, indicó que su administración actúa conforme a la ley ante denuncias de privatización de playas o despojos ilegales de terrenos.

“Ahí donde hay una demanda legítima de denuncia de privatización de playas, pues ahí tiene que estar Semar para abrir los caminos”, señaló.

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Sobre la posibilidad de imponer visas a estadounidenses y canadienses, Sheinbaum afirmó que “es una propuesta”, aunque insistió en que México busca atraer visitantes extranjeros para que conozcan la riqueza cultural y natural del país.

“Queremos que vengan a México, que conozcan la riqueza cultural, que se enamoren de nuestro país”, afirmó.

No obstante, advirtió que una medida de este tipo “podría tomarse como un conflicto y pues es mejor evitar los conflictos, a menos que sea necesario”.

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