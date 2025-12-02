Rafaela Pimenta revela que a Gilberto Mora “todos lo quieren” pero aún no quiere acelerar su proceso

Con 17 años de edad, Gilberto Mora es la nueva cara del futbol mexicano. A pesar de ser eliminado en cuartos de final del Apertura 2025, el joven volante fue clave en el camino de los Xolos de Tijuana a la Liguilla.

En temporada regular, jugó 11 partidos (10 como titular), en los que anotó tres goles. En fase final, marcó otros dos, entre los choques contra FC Juárez y Tigres.

Su visión, técnica y atrevimiento con la pelota, lo convierten en uno de los mejores futbolistas mexicanos de los más recientes años, llamado a ser un talento generacional y destinado a brillar en Europa; sin embargo, su agente (Rafaela Pimenta) no quiere acelerar su proceso.

Desde el viejo continente, aseguran que equipos como el Arsenal, el Manchester City, el Real Madrid o el Barcelona, han preguntado por él, pero la representante brasileña aseguró a EL UNIVERSAL Deportes que “a partir de eso, lo quieren todos. Los equipos hablan, quieren, pero es difícil tomar una decisión ahora, porque estamos lejos del momento que pasará de Tijuana a otra cancha y en el trayecto hay muchas variables”. Encontrar el equipo que tenga al cuerpo técnico ideal para potenciar al joven futbolista es el objetivo.

Es importante recordar que Morita no puede abandonar la Liga MX para dar el salto a Europa hasta que sea mayor de edad; es decir, hasta octubre de 2026.

Al ser cuestionada sobre qué Liga sería la adecuada para el desarrollo de Gilberto, Pimenta respondió que “él puede jugar donde quiera; lo vi jugar en vivo en la final de la Copa Oro y, cuando entró, tú pensabas ‘este chico ha jugado cuántos partidos y por cuántos años’, porque parecía un jugador totalmente acostumbrado con la situación. Este chico juega como si fuera en su escuela y puede jugar donde quiera”.