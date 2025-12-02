En el mundo del futbol, manejado en su mayoría por hombres, hay una mujer que se roba los reflectores y se ubica como una de las figuras más importantes en la actualidad. La brasileña Rafaela Pimenta es agente de estrellas como Erling Haaland (Manchester City), Paul Pogba (Mónaco), Matthijs de Ligt (Manchester United), Santiago Giménez (Milan) y la nueva estrella mexicana, Gilberto Mora.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Pimenta compartió cómo fue su escalada hacia la cima en una industria donde el machismo suele imperar.

“Cuando empecé, era profesora en la universidad, en Brasil, y quería la atención de los estudiantes. Enseñaba derecho internacional y eso no es muy apasionante para todos, así es que dije ‘voy a hablar de futbol’... Y el resto es historia. Cuando lo noté, ya tenía 15 años haciendo esto y mi mundo es el futbol, no sabría qué hacer si no hiciera esto”, confesó la exabogada.

“Como mujer, todo era más difícil. Había aún menos oportunidades. El mundo del futbol era muy europeo, y todo era muy machista. Tiene hombres en todos lados y yo siempre decía que las mujeres llegaban hasta la penúltima puerta, pero yo era la única que llegaba a esa última puerta”, agregó.

Tras la muerte del exagente internacional Mino Raiola, Pimenta heredó su portafolio de futbolistas y logró consolidarse como la mujer más importante en el futbol. De acuerdo con ella, el creciente desarrollo del deporte en la rama femenil hizo que aquellos hombres en situaciones de poder y que son padres de mujeres, abran los ojos para crear espacios y oportunidades.

“Conocí hombres que vieron por sus hijas y vieron que podían abrirse puertas”, concluyó.