Rafaela Pimenta revela por qué no hay tantos jugadores mexicanos en Europa: “Existe un poco de prejuicio”

El deseo constante que se abriga —desde hace décadas— en el ecosistema del futbol mexicano es exportar la mayor cantidad de jugadores posible a Europa, donde se puedan desarrollar en las mejores Ligas del mundo y elevar el nivel —eventualmente— de la Selección Nacional. Sin embargo, solamente unos pocos logran cumplir su sueño de llegar al viejo continente.

Rafaela Pimenta, la agente de futbolistas más reconocida en el mundo, confesó —en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes— cuál es el problema entre la Liga MX y el mercado europeo.

“Existe un poco de prejuicio en relación a los jugadores mexicanos. Lo viví con Santiago [Giménez]. Aún hay personas en el futbol que, así como hay prejuicio con las mujeres, tienen prejuicio con los mexicanos”, reveló Pimenta.

La reconocida empresaria brasileña tuvo su primer contacto con el balompié mexicano cuando fue representante del defensa Héctor Moreno. Desde entonces, descubrió que el perfil del futbolista tricolor es de “jugadores humildes, dedicados, comprometidos, soñadores, porque son personas que tienen el futbol en la sangre”.

Para ella, el éxito del Bebote en las grandes Ligas servirá para abrirle las puertas a sus compatriotas, aunque sostiene que debe ser en las condiciones ideales, no solamente por el simple hecho de emigrar.

“Existe una idea en Europa sobre que los jugadores que llegan de México tienen que hacerlo por poco dinero, porque no tienen experiencia, y entiendo que existe una adaptación, pero no entiendo por qué valorar a un jugador brasileño más que a un jugador mexicano, no me parece normal”, agregó.

“El mundo tiene que escuchar y entender que la valoración de los mexicanos tiene que ser al nivel de jugadores mundiales, porque así lo merecen”, concluyó Pimenta.