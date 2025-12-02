Santiago Giménez lleva un “matrimonio perfecto” con el Milan, su posible salida a Premier League son sólo rumores, asegura Rafaela Pimenta

Este año, no ha sido ideal para Santiago Giménez, en cuanto a su participación con el Milan se refiere.

Una lesión en el tobillo lo alejó de las canchas y no tiene goles ni asistencias en los nueve partidos jugados en la Serie A esta temporada.

Su única anotación fue durante septiembre, en un partido de Copa Italia contra el Lecce.

En ese país, la prensa deportiva señala que su futuro como rossonero no está asegurado; sin embargo, Rafaela Pimenta, agente del futbolista mexicano, asegura —en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes— que hay un “matrimonio perfecto” entre el mítico club europeo y el Bebote.

Debido a la sequía goleadora del delantero formado en las fuerzas básicas del Cruz Azul, en los más recientes meses trascendió la posibilidad de que Giménez abandone el futbol italiano para jugar en la Premier League inglesa.

Medios de comunicación italianos reportan interés por parte de equipos como el Sunderland o el Brentford; Pimenta, aseguró que sólo son rumores.

“Me parece normal que los equipos de la Premier estén interesados en Santi; es muy rica, tiene la capacidad económica de hacer traspasos en enero y es normal que tengan interés. Santiago es fantástico, mas que lo quieran no significa que es lo que necesitamos, porque en Milan lo quieren”, declaró.

“El matrimonio Santiago-Milan va muy bien; entonces, no tenemos que hablar de otros [equipos] sólo porque a los otros les gusta Santiago. Estos rumores que toman mucho volumen, nosotros los hablamos internamente con Milan y quedamos de acuerdo que son sólo rumores, el matrimonio va bien”, agregó la también empresaria brasileña.