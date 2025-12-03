Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO las semifinales del Apertura 2025; HOY, miércoles 3 de diciembre

Este miércoles empiezan las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y para fortuna de todos los aficionados, los partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Cada vez falta menos para saber si habrá un nuevo campeón en el futbol mexicano o si los Diablos Rojos defenderán su corona y lograrán un histórico bicampeonato.

El primer partido de la jornada será entre Cruz Azul y Tigres en el estadio Olímpico Universitario. La Máquina viene de eliminar al Guadalajara en un final agónico y los felinos llegan con la confianza a tope después de golear a los Xolos de Tijuana (5-0) en el Volcán.

Más tarde, los Rayados recibirán en el Gigante de Acero al Toluca, en lo que podría ser el último partido de Sergio Ramos en la Liga MX en caso de confirmarse los rumores de no renovación.

A continuación, les presentamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de las semifinales.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2025?

Cruz Azul vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX, TUBI

Rayados de Monterrey vs Toluca

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

