Cruz Azul busca su final navideña; Tigres es el último gran obstáculo

El Cruz Azul llega a las semifinales del Apertura 2025 con una misión clara: Jugar una final navideña, esa que se volvió objetivo desde julio. En La Máquina, no se habla de otra cosa que no sea cerrar el año compitiendo por la décima estrella.

El camino, sin embargo, no será sencillo. Los Tigres aparecen como un rival incómodo, sólido y con un plantel profundo.

El desenlace del Apertura 2025 depende de la serie que hoy arranca en el Olímpico Universitario.

En su calidad de campeón de la Concacaf, el Cruz Azul debe viajar la próxima semana a Qatar, donde se enfrentará al Flamengo (reciente ganador de la Copa Libertadores), en la Intercontinental, certamen que sustituye al Mundial de Clubes anual.

Es por eso que, en caso de derrotar a los Tigres, la final del Apertura 2025 se pospondrá hasta el jueves 25 y domingo 28 de diciembre.

No obstante, Guido Pizarro impulsa a sus Tigres.

“Mañana [hoy] saldremos a ser protagonistas; no vamos a especular con el partido de vuelta, sino a buscar un gran resultado de visita. El Cruz Azul tiene grandísimos jugadores, el nuevo entrenador [Nicolás Larcamón] le ha impuesto su estilo, su esencia. Será un partido difícil y hemos trabajado en lo que tenemos que hacer”, expresó.

Es la cuarta semifinal al hilo para los celestes, pero es momento de dar el salto y buscar el título en una fecha que, de por sí, ya es especial.