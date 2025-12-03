Rayados recibe a Toluca con sed de revancha en la ida de las semifinales

Para el campeón vigente, Toluca, la defensa de la corona y el camino al bicampeonato continúan en el Gigante de Acero contra Monterrey, que ya eliminó al último tricampeón del futbol mexicano: América.

A pesar de que los Diablos terminaron en el primer lugar y La Pandilla en quinto, en este partido, la ida de las semifinales, las distancias se acortan. Los dirigidos por Antonio Mohamed no mostraron su mejor versión en el empate sin goles de la vuelta con los Bravos de Juárez y los futbolistas de Domenec Torrent sellaron su pase gracias a un gol agónico de Germán Berterame, en una noche donde fueron exhibidos por las Águilas.

Para Rayados el tanto del delantero naturalizado mexicano significó una nueva vida, y este choque contra Toluca representa una revancha, después del humillante 6-2 sufrido en el estadio Nemesio Díez en la Jornada 10. Esa noche, la fallida Panenka de Sergio Ramos fue un antes y un después en el partido, que terminó por ser una fiesta escarlata y un infierno albiazul.

Esta es la quinta ocasión en la historia de los torneos cortos que albiazules y los choriceros se enfrentan en Liguilla, con balance de tres victorias para los del Estado de México y apenas una para los de la Sultana del Norte. El antecedente más cercano sucedió el torneo pasado en cuartos de final y los Diablos Rojos avanzaron por posición en la tabla.

Sin embargo, Monterrey tiene dos aspectos a explotar en esta eliminatoria desde la ida. Primero, su hegemonía en casa. Desde su inauguración en 2015, Rayados tiene siete victorias sobre el Toluca en casa y los Diablos solamente presumen dos triunfos en el próximo estadio mundialista. Alexis Vega se mantendrá fuera de las canchas debido a una lesión.