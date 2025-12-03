Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones tras reunión con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo la tarde de este miércoles una reunión privada en Palacio Nacional con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, donde se abordaron temas económicos, entre ellos la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

En redes sociales, Sheinbaum Pardo confirmó que habrá diálogo permanente con la iniciativa privada y se formalizará mediante un nuevo mecanismo de trabajo, un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México.

“En Palacio Nacional recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, escribió la mandataria.

Lee también ¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Sheinbaum se reúne con empresarios

Entre los asistentes estuvieron el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Al término del encuentro, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, confirmó que la mandataria planteó la integración de un espacio adicional de trabajo para acelerar y dar mayor seguimiento a los proyectos de inversión en el país.

“(La reunión fue) para dar seguimiento a las inversiones, cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer mejor en inversiones mixtas. La doctora reconoció la despedida del CCE de Francisco Cervantes, el buen trabajo que ha hecho”, señaló.

Cuestionada sobre si el todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial se integrará al Gobierno federal, Gómez Sierra respondió: “Francisco es parte de mi consejo desde antes, y la idea de hoy es que haya distintas mesas de trabajo; la idea es que sea otra mesa para ser vínculo. La presidenta dijo que quiere ampliar este grupo; creo que fue una reunión positiva y que todos los empresarios mexicanos se unan”.

Sobre la posible creación de otro consejo, agregó: “Tendría que confirmarlo la presidenta. La idea es que haya distintos grupos de trabajo específicamente para la promoción de inversiones”.

Por su parte, el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, sostuvo que la reunión formó parte de los trabajos periódicos con el gobierno federal.

No obstante, rechazó que se trate de un nuevo consejo formal: “Es de inversión, inversión, inversión. Hablamos del Plan México. Este es el grupo de inversión que se convoca cada mes; vienen trabajando desde el gobierno anterior. Ya tengo dos años convocando al grupo, siempre hemos ayudado”.

El empresario aclaró que continuará apoyando, pero desde su papel en la iniciativa privada.

"Donde sirva, siempre he sido un facilitador para la inversión, pero también le debo tiempo a mis negocios y a mi familia".

¿Asesor de la presidenta?", se le preguntó. "Hasta ahorita no”, respondió.

Sobre la situación del empresario Medina Mora quién será el nuevo presidente del CCE, pidió no adelantar juicios: “Hay que darle voto popular, trae experiencia, ya fue presidente de Coparmex”.

Respecto a la caída de la inversión, Cervantes insistió en mantener confianza: “Hay mucho optimismo en el mundo; ha habido nerviosismo, pero estamos trabajando. Hay que hablar bien de México”.

A su vez, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, informó que el encuentro también abordó los consensos alcanzados en torno al aumento salarial y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.

"Fue muy positivo el aumento salarial, aparte por consenso unánime. Las 40 horas en formato gradual también dan mucha certidumbre del plan a seguir. Con los empresarios, muy contentos”, afirmó.

A la reunión acudieron también el presidente del Consejo de Administración de AMX, Carlos Slim Domit; los ejecutivos de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; así como el presidente de Grupo Bal, Alejandro Baillères Gual.

Asistieron además José Antonio Fernández Garza, presidente de FEMSA y Coca-Cola FEMSA; Pablo Chico Pardo Hernández, del Grupo Aeroportuario del Sureste; Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa; y Carlos Hank González, titular de Grupo Financiero Banorte.

Participaron igualmente el presidente de Mexichem, Juan Pablo del Valle Perochena; el director general de Grupo Comercial Chedraui, José Antonio Chedraui Eguía; el CEO de Fibra Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga; y el CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón Kuri, entre otros empresarios.

Lee también Sheinbaum defiende aumento al salario mínimo; “no son ocurrencias, son decisiones estudiadas y sustentadas”, afirma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc