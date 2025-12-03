El empresario Jorge Enrique Alberts Ponce, acusado de integrar la red de huachicol y tráfico de armas liderada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, tramitó un amparo para que la FGR le devuelva un inmueble que le aseguró.

Por lo tanto, el juez Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, le concedió la suspensión provisional sólo para el efecto de que la propiedad se mantenga en el estado que se encuentra y no sea enajenada, rematada y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no disponga de la misma, en tanto no se resuelva el amparo.

Según la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025, Alberts Ponce, conocido como “Yoryi” o “Licenciado”, es uno de los principales líderes de la organización criminal de Rocha Cantú, con presencia en Querétaro y la Ciudad de México.

La investigación indica que se encargaba de administrar empresas fantasmas que servían para el tráfico y venta de armas a los cárteles Jalisco Nueva Generación, Golfo y la Unión Tepito.

Así como administrar las empresas Comercializadora de bienes SEGURIMEX, SAPI de C.V., Servicios Terrestres de Seguridad Privada S.A DE C.V. (SETER), Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon SA DE CV, Dinámica Seguridad Privada Consultores S.A. DE C.V, las cuales utilizaba para facturar servicios de seguridad y custodia.

“Coordina es el remarcado de armamento bélico, el cual posteriormente distribuyen a grupos delictivos, entregando licencia de portación a nombre de las citadas empresas de seguridad, lo que impide que sus portadores sean detenidos en flagrancia; otra actividad delictiva coordinada por éste, la obtención ilegal de inmuebles, a través del despojo; su forma de operar, es localizar inmuebles aparentemente abandonados, donde meten a personas a cuidar el mismo y posteriormente obtienen la escritura correspondiente a través de Notarios y personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México, posteriormente, piden préstamos millonarios, dejando en prenda el inmueble obtenido ilícitamente”.

De acuerdo con la investigación de la FGR, logró reunir un aproximado de 160 millones de pesos en propiedades.

Jorge Enrique Alberts Ponce cuenta con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos.

