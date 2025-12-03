En el marco del asilo de México a la exprimera ministra de Perú, Betssy Chávez, nuestro país reiteró ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el derecho a esta figura.

Este miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, celebrada a petición de Perú, para abordar el tema del asilo diplomático.

Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, reiteró el compromiso inquebrantable con el derecho de asilo, en estricto apego al derecho internacional.

Reiteró además que la defensa de la dignidad humana es una responsabilidad compartida por toda la comunidad internacional.

"Históricamente, nuestra región en general, y México en particular, hemos estado siempre a la vanguardia en el ejercicio de este derecho que está arraigado en nuestra profunda vocación humanista.

"No obstante, en el contexto de esta reunión es necesario subrayar que no estamos en el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, mucho menos con miras a revisarla, reinterpretarla o proponer modificaciones", dijo.

Baños cuestionó si la reunión obedece a "un intento de dirimir un caso concreto", en relación con el asilo a Betssy Chávez.

"No se puede revisar, reinterpretar ni modificar un instrumento internacional sin la presencia y el consentimiento de todos los Estados parte de dicho instrumento; como tampoco lo pueden hacer Estados que no son parte de este [...]", dijo la representante de México ante la OEA.

Insistió en que, intentar modificar o inclusive discutir la posibilidad de modificar la Convención sin siquiera contar con la totalidad de sus Estados parte, resulta contrario al espíritu del propio instrumento y a los principios elementales del derecho de los tratados.

Defendió que México actuó en estricto apego al derecho internacional y a su orden constitucional: "El derecho internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico.

"Ello pondría en duda una premisa fundamental del Estado de Derecho en el plano internacional, que es la certeza jurídica. La vigencia del derecho no puede invocarse cuando las circunstancias son favorables y cuestionarse cuando son adversas".

"Estas discusiones políticas tienen el riesgo de desvirtuar la naturaleza humanitaria de la figura del asilo, entorpeciendo el objetivo de protección inmediata que exige la propia Convención. La dignidad humana jamás debe someterse a un proceso de verificación política", recalcó Luz Elena Baños.

Enfatizó que las normas internacionales en materia de asilo no son simples formalidades, pues su incumplimiento es una infracción jurídica que podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos.

"No podemos normalizar estos graves quebrantamientos del orden internacional que ha tomado tanto esfuerzo consolidar", declaró.

Comentó que México permanece abierto al diálogo sobre esta y otras cuestiones con cualquier Estado miembro, "siempre y cuando partamos del respeto irrestricto a los principios y normas internacionales que voluntariamente hemos suscrito, y del apego a las reglas y procedimientos de nuestra Organización; premisas que son fundamentales e irrenunciables".

Recientemente, el canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó que se seguirá defendiendo aquellos derechos que México ha considerado irrenunciables como el asilo.

“Debe quedar muy claro que es un derecho que México seguirá defendiendo y que es un derecho que consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior. Lo dice muy claramente el artículo 11 de nuestra Constitución: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de conformidad con las convenciones internacionales.

“Por eso estamos listos para defender la Convención de Caracas de 1954, donde sea necesario y con los mejores argumentos jurídicos y diplomáticos que tengamos. Nos asiste la razón y nos asiste, además, el respaldo de muchísimos pueblos del mundo”, comentó.

mahc/apr