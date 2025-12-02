Lima. Perú propondrá a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pidan información sobre la situación legal de los solicitantes de asilo antes de otorgar ese estatus para evitar un “mal uso” de esa protección, informó este martes el canciller peruano, Hugo de Zela, al comentar la reunión que sostendrá el miércoles en Washington.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores dijo al canal estatal TVPerú que viaja a Estados Unidos para explicar el miércoles a los países miembros de la OEA por qué su país considera que se está aplicando “mal” la Convención de Caracas de 1954, que regula el otorgamiento del asilo político.

“Hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes y eso tiene que corregirse”, afirmó De Zela, en referencia al asilo otorgado por México a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, condenada a 11 años y cinco meses por conspiración para una rebelión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

No obstante, el canciller indicó que el “caso específico (de Chávez) no se va a ver” en la reunión de mañana, sino los temas generales sobre el otorgamiento del asilo político.

“Proteger la figura del asilo"

En ese sentido, De Zela precisó que va a proponer “un procedimiento para que, antes de otorgar el asilo, se tenga la obligación de solicitar información sobre la persona que está solicitando asilo para ver si es perseguido o una persona que ha cometido un delito”.

“Queremos proteger la figura del asilo, que se utilice para aquellos fines para los que fue creada, no para fines diferentes”, señaló.

El canciller comentó que ha realizado una serie de consultas previas con sus colegas de la región y confió en que la propuesta peruana sea encaminada y debatida.

Afirmó que Perú está planteando una modificación positiva sobre el uso de la Convención de Caracas, pero añadió que es “difícil pronosticar cuánto tiempo” tomará resolverlo.

El asilo otorgado a Chávez, que permanece en la residencia de la embajada de México en Lima desde noviembre, ha provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país, después de una serie de declaraciones hostiles entre ambos Ejecutivos desde la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, quien también recibió la misma condena que su exprimera ministra.

Durante su visita de dos días a Washington, el canciller peruano también se reunirá con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; con legisladores de ese país y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

