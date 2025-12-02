Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Lima. propondrá a los países miembros de la (OEA) que pidan información sobre la de los solicitantes de asilo antes de otorgar ese estatus para evitar un “mal uso” de esa protección, informó este martes el canciller peruano, Hugo de Zela, al comentar la reunión que sostendrá el miércoles en Washington.

El ministro peruano de Relaciones Exteriores dijo al canal estatal TVPerú que viaja a para explicar el miércoles a los países miembros de la por qué su país considera que se está aplicando “mal” la Convención de Caracas de 1954, que regula el otorgamiento del asilo político.

“Hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes y eso tiene que corregirse”, afirmó De Zela, en referencia al asilo otorgado por México a la exprimera ministra peruana , condenada a 11 años y cinco meses por conspiración para una rebelión por su participación en el fallido intento de del expresidente en 2022.

Lee también

No obstante, el canciller indicó que el “caso específico (de Chávez) no se va a ver” en la reunión de mañana, sino los temas generales sobre el otorgamiento del .

“Proteger la figura del asilo"

En ese sentido, De Zela precisó que va a proponer “un procedimiento para que, antes de otorgar el asilo, se tenga la obligación de solicitar información sobre la persona que está solicitando asilo para ver si es perseguido o una persona que ha cometido un”.

“Queremos proteger la figura del asilo, que se utilice para aquellos fines para los que fue creada, no para fines diferentes”, señaló.

Lee también

El canciller comentó que ha realizado una serie de consultas previas con sus colegas de la región y confió en que la propuesta peruana sea encaminada y debatida.

Afirmó que Perú está planteando una modificación positiva sobre el uso de la Convención de Caracas, pero añadió que es “difícil pronosticar cuánto tiempo” tomará resolverlo.

El asilo otorgado a Chávez, que permanece en la residencia de la en Lima desde noviembre, ha provocado la ruptura de las con ese país, después de una serie de declaraciones hostiles entre ambos Ejecutivos desde la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, quien también recibió la misma condena que su exprimera ministra.

Lee también

Durante su visita de dos días a Washington, el canciller peruano también se reunirá con el Secretario de Estado de Estados Unidos, ; con legisladores de ese país y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026