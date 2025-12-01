Más Información

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

Inicia registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de , en el centro selvático de , informó la agencia estatal andina citando a la policía.

El derrumbe “arrastró e hundió” a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia.

Hay “12 personas fallecidas, 30 desaparecidas” y seis más heridas por el “trágico ”, señaló el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

Entre las víctimas hay “médicos y docentes”, agregó.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, señaló en X que el evento se produjo en la madrugada a “consecuencia de la erosión de la ribera” del río.

“Se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate”, indicó el organismo, y añadió que hay “personas desaparecidas, fallecidas y heridas”, sin dar una cifra.

Las embarcaciones estaban atracadas cuando se produjo el derrumbe en el inicio de la.

Una de las naves estaba estacionada sin pasajeros y “la otra con aproximadamente 50 personas”, informó por su parte la división del COEN en un comunicado en sus .

El cuerpo de rescate afirmó que entre los fallecidos hay tres niños.

Unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú se movilizaron desde el aeropuerto de Pucallpa en un helicóptero M17-20 para apoyar en las labores de auxilio y búsqueda. A ellas se sumaron equipos especializados de la Marina de Guerra, que continúan trabajando en una zona de difícil acceso debido a la profundidad y la remoción de tierras provocada por el deslizamiento.

El Centro de Salud de Iparia atiende a seis heridos, mientras la búsqueda de los desaparecidos se mantiene activa. Entre las personas afectadas se encuentran niños, jóvenes y adultos de diversas comunidades ribereñas, como Colonia Caco, Curiaca y Caco Macaya.

