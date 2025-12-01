Doce personas fallecieron y 30 están desaparecidas este lunes tras un deslizamiento de tierra en un puerto fluvial de Ucayali, en el centro selvático de Perú, informó la agencia estatal andina citando a la policía.

El derrumbe “arrastró e hundió” a dos embarcaciones de pasajeros que estaban atracadas en el puerto de Iparia.

Hay “12 personas fallecidas, 30 desaparecidas” y seis más heridas por el “trágico accidente fluvial”, señaló el medio estatal con base en un reporte de la Región Policial Ucayali.

Lee también Perú decreta estado de emergencia y militariza frontera con Chile

Entre las víctimas hay “médicos y docentes”, agregó.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, señaló en X que el evento se produjo en la madrugada a “consecuencia de la erosión de la ribera” del río.

“Se solicitó apoyo de la Marina para las acciones de búsqueda y rescate”, indicó el organismo, y añadió que hay “personas desaparecidas, fallecidas y heridas”, sin dar una cifra.

Lee también Inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejan casi un millar de muertos; reportan comunidades aisladas

Las embarcaciones estaban atracadas cuando se produjo el derrumbe en el inicio de la temporada de lluvias.

Una de las naves estaba estacionada sin pasajeros y “la otra con aproximadamente 50 personas”, informó por su parte la división del COEN en un comunicado en sus redes sociales.

El cuerpo de rescate afirmó que entre los fallecidos hay tres niños.

Lee también Lluvias en Italia causan inundaciones y dejan 2 desaparecidos; bomberos emplean drones para evaluar el terreno

Unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú se movilizaron desde el aeropuerto de Pucallpa en un helicóptero M17-20 para apoyar en las labores de auxilio y búsqueda. A ellas se sumaron equipos especializados de la Marina de Guerra, que continúan trabajando en una zona de difícil acceso debido a la profundidad y la remoción de tierras provocada por el deslizamiento.

El Centro de Salud de Iparia atiende a seis heridos, mientras la búsqueda de los desaparecidos se mantiene activa. Entre las personas afectadas se encuentran niños, jóvenes y adultos de diversas comunidades ribereñas, como Colonia Caco, Curiaca y Caco Macaya.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En Ucayali, la tragedia fluvial en Iparía deja al menos 14 personas fallecidas, mientras continúa la búsqueda de otras 28 que permanecen desaparecidas.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/SLe7H8LvjL — Exitosa Noticias (@exitosape) December 1, 2025

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss