La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que haya ambiente cálido a templado después del mediodía, cielo medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica, para este jueves 27 de noviembre en la Ciudad de México.
Lluvias en 10 alcaldías
Durante esta mañana, se registraron lluvias ligeras lloviznas aisladas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.
Se espera viento frío del norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.
Vientos fuertes
A partir de la 15:00 de la tarde y hasta las 20:00 horas, hay pronóstico de tiempo severo, por vientos con rachas fuertes en el norte y centro de la CDMX, mientras que en el sur, se esperan bajas temperaturas entre las 00:00 horas y las 9:00 de la mañana del viernes.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 20°C por la tarde y la mínima de 11°C en las primeras horas del día.
maot
