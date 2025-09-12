Más Información

Al menos 86 personas murieron después de que un barco motorizado se volcó en la provincia de Equateur, en el noroeste de la , informó la prensa estatal.

El accidente ocurrió el miércoles en el , según la agencia de noticias estatal, que también informó que la mayoría de las víctimas eran estudiantes.

No estaba claro de inmediato qué causó el accidente, aunque la fuente lo atribuyó a una "carga inadecuada y navegación nocturna".

Content Mboyo, el comisario fluvial de la provincia de Equateur, atravesada por numerosos ríos, incluido el gran Congo, confirmó el suceso y aseguró que se enviaron varios equipos al lugar para "obtener más información".

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la República Democrática del Congo.

En mayo pasado, el gobierno anunció el cierre de 240 puertos "ilegales" en ríos y lagos usados a diario como vías de transporte en un país con escasas infraestructuras y una extensa selva.

Las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes. *Con información de EFE

