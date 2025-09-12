El Ministerio de Comercio de China confirmó que el vice primer ministro He Lifeng encabezará del 14 al 17 de septiembre la delegación china que se reunirá en Madrid, España, con representantes de Estados Unidos, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según el comunicado oficial, ambas partes abordarán cuestiones como las medidas arancelarias unilaterales de Washington, el uso de los controles de exportación y el futuro de la aplicación TikTok, además de otros asuntos económicos y comerciales de interés mutuo.

El Departamento del Tesoro estadounidense había informado previamente que Bessent viajaría entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido, y que en Madrid mantendría encuentros con “altos emisarios” de Beijing, además de reuniones con autoridades españolas para tratar la relación bilateral.

