Ante el bajo nivel de huéspedes y pasajeros, el Grupo Aeroportuario y Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destinó 74 millones de pesos a una campaña publicitaria para la promoción de servicios del Tren Maya, sus hoteles y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bajo la marca Mundo Maya.

Tan sólo en publicidad en radio, televisión y redes sociales se invirtieron 53 millones de pesos y otros 21 millones de pesos para diseñar la campaña publicitaria para la promoción de los servicios del Tren Maya, sus hoteles y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el último bimestre de 2025.

Pese a que la empresa paraestatal fue creada en 2022, en el sexenio de López Obrador, fue en mayo pasado año cuando cambió su nombre comercial a Grupo Mundo Maya para tratar de mejorar su posición en el mercado. El conglomerado está a cargo del Tren Maya y sus siete hoteles y cuatro parques en la ruta, el AIFA y la aerolínea Mexicana.

El grupo GAFSACOMM contrató servicios de producción de material publicitario audiovisual para promover sus servicios.

ElGAFSACOMM destinó 21 millones de pesos, en dos contratos, para producir material audiovisual para promocionar los servicios de los hoteles en la ruta del ferrocarril y los aeropuertos que opera.

El primero fue asignado a Agencia CDA Comunicación Integral, S.C., mediante licitación pública, por 5 millones 999 mil 999 pesos para la producción de 94 materiales para las campañas Cultura que nos une y Aeropuertos, vuela y conecta durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Estos incluyen spots para radio y televisión, videos para TikTok, Facebook e Instagram, infografías, gráficos en redes, inserciones en prensa, banners web y kits de anuncios para Google.

Los hoteles del Grupo Mundo Maya reportaron baja ocupación durante su inauguración en diciembre pasado. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

“El Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., Grupo Mundo Maya, requiere llevar a cabo un servicio integral de diseño y producción de mensajes y contenidos creativos de alto impacto, con el propósito de informar a la sociedad sobre el quehacer gubernamental de las diversas unidades de negocio que conforman Grupo Mundo Maya”, dice el primer contrato.

La segunda licitación fue asignada a Amax Contenido, S.A. de C.V., por 15 millones de pesos por el concepto de diseño, producción, preproducción y postproducción de 2 mil 932 materiales.

El objetivo es “fortalecer la promoción y posicionamiento de las distintas unidades de negocio que conforman el Grupo Mundo Maya a través de materiales audiovisuales, innovadores y atractivos, para captar la atención del público objetivo y aumentar el interés del mercado nacional e internacional en la oferta turística, cultural y económica del grupo”.

El Grupo Aeroportuario y Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Los servicios requeridos son la elaboración de un manual de identidad de Grupo Mundo Maya, en el que se incluyan los cinco tipos de unidades de negocio (hoteles, parques, museos, aeropuertos e hidrocarburos), eslogan, sonido de la marca y animación de logo.

También solicitaron material enfocado en la temporada vacacional de invierno y los descuentos del Black Friday y El Buen Fin como spots de radio y televisión, guiones para redes sociales y material multimedia. Otros materiales requeridos son producción de fotos publicitarias y arquitectónicas (interior y exterior) de los hoteles Nuevo Uxmal, Edzná, Tulum, Calakmul, Chichén Itzá, Palenque y Tulum Aeropuerto, así como producción de fotografías publicitarias y arquitectónicas (interior y exterior) de Parque del Jaguar, La Plancha, La Ceiba y Nuevo Uxmal.

Se encargó en postproducción un levantamiento de 360 grados de las instalaciones de los hoteles Mundo Maya, parques y museos, a nivel de suelo y en tomas aéreas, asegurando una cobertura completa y de alta calidad, incluyendo “los atractivos turísticos y sitios arqueológicos aledaños a cada zona hotelera, enriqueciendo la experiencia visual”.

Los hoteles del Grupo Mundo Maya tuvieron baja ocupación en su inauguración en diciembre pasado, por lo que contrataron un servicio de diagnóstico y capacitación para que el personal brinde mejor servicio, como publicó este diario.

Promoción en redes

En redes sociales de Grupo Mundo Maya pueden encontrarse publicaciones que promueven los descuentos de hasta 25% en los hoteles por El Buen Fin y otras promociones.

El descuento aplica para reservar del fin de semana del 13 al 17 de noviembre, pero también para viajar hasta marzo de 2026. En redes sociales creadas en mayo pasado cuentan con 13 mil seguidores en Facebook y rebasan los 600 en Instagram.

La renovación

En el relanzamiento de la marca, el 30 de mayo, el director de GAFSACOMM, general Tonatiuh Velasco, señaló que éste responde a una visión integral de fortalecimiento institucional y comercial, proyección turística y mejor posicionamiento en el ámbito de los servicios que ofrece: “Con esta renovación de marca reafirmamos nuestra misión de conectar y promover la riqueza natural, histórica y cultural del sureste mexicano. Grupo Mundo Maya sintetiza nuestro propósito y nuestra esencia, proyectando al mundo una marca fuerte, clara y representativa”, sostuvo.