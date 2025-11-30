Más Información

Bangkok/Yakarta/Colombo. Las y deslizamientos que azotan Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han elevado este domingo el balance regional a por lo menos 931 muertos y cientos de desaparecidos, mientras los siguen intentando acceder a comunidades aisladas y evaluar la magnitud real del desastre.

Las autoridades locales continúan actualizando cifras a medida que las remiten en algunas zonas, aunque amplias regiones siguen incomunicadas y bajo el agua, con carreteras colapsadas y servicios básicos interrumpidos.

Indonesia, el país más afectado

Indonesia concentra la mayor parte de las víctimas, con al menos 435 fallecidos y 406 desaparecidos en varias provincias de Sumatra, donde las crecidas repentinas y los deslizamientos han arrasado aldeas, cortado carreteras nacionales y destruido puentes esenciales para conectar zonas rurales.

Lee también

Más de 213 mil personas han sido desplazadas y los accesos terrestres permanecen bloqueados en amplias áreas, lo que obliga a utilizar helicópteros y aviones ligeros para entregar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación, incluidos proporcionados por el Gobierno.

Testimonios de residentes relatan cómo viviendas y comercios fueron arrastrados por la crecida de los ríos, dejando a familias enteras refugiadas en estructuras improvisadas.

La Agencia de Gestión de Desastres ha desplegado , voluntarios y maquinaria pesada, pero reconoce que las labores de rescate siguen limitadas por la falta de rutas seguras y por la persistencia de deslizamientos en zonas montañosas.

El sur tailandés, anegado y en emergencia

En , las intensas lluvias que castigaron el sur del país durante la semana han dejado 162 fallecidos, principalmente en Songkhla, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos.

Millones de personas se han visto impactadas por la interrupción dey por los daños en viviendas e infraestructuras, incluidas redes eléctricas y sistemas de suministro de agua potable.

Las autoridades han declarado el en varias provincias, mientras el gobierno moviliza unidades del ejército, embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate para acelerar evacuaciones, retirar escombros y restablecer vías de comunicación.

Lee también

Un millón de afectados en Sri Lanka

Sri Lanka continúa bajo emergencia nacional tras las precipitaciones extremas que han dejado 334 y cerca de 400 desaparecidos en prácticamente todos los distritos del país.

Cerca de 150 mil personas han tenido que abandonar sus hogares, y cientos de centros temporales acogen a familias afectadas por, deslizamientos y la crecida de ríos que amenaza con provocar nuevas evacuaciones, especialmente en distritos del suroeste como Kalutara.

La Fuerza Aérea ha rescatado a decenas de personas en zonas completamente inaccesibles por tierra, entre ellas 121 atrapadas en la zona de Mavil Aru.

Lee también

Las autoridades ordenaron la evacuación de residentes aguas abajo de varios embalses ante el riesgo de rotura de represas, mientras se evalúan daños en carreteras, puentes y sistemas hidráulicos.

Los tres países han activado amplios operativos de emergencia con apoyo militar y civil, mientras aumenta la llegada depara reforzar las labores de rescate. Utilizan helicópteros, aviones ligeros y equipos de comunicación satelital para llegar a comunidades aisladas, ante el colapso de carreteras y puentes.

Japón enviará un equipo de evaluación a Sri Lanka y varios países han expresado su apoyo a la región, mientras que ha anunciado conectividad gratuita en las zonas afectadas de Indonesia y Sri Lanka hasta diciembre de 2025 para facilitar las comunicaciones de emergencia.

