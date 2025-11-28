Más Información

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

“México debe alzar la voz para que respeten a la CPI”: primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

“México debe alzar la voz para que respeten a la CPI”: primera jueza mexicana en la Corte Penal Internacional

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un ligero descenso en las máximas, por lo que el , con cielo medio nublado a nublado, para la tarde de este 28 de noviembre de 2025 en la .

De acuerdo con el boletín meteorológico, hay condiciones para lluvias ligeras aisladas.

Además, se espera que la madrugada del sábado 29 de noviembre sea muy fría en el sur y poniente de la capital, con temperaturas bajas entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana, mientras que en el valle se espera que la madrugada sea fría.

Lee también

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 19°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]