La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un ligero descenso en las temperaturas máximas, por lo que el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado, para la tarde de este 28 de noviembre de 2025 en la CDMX.

De acuerdo con el boletín meteorológico, hay condiciones para lluvias ligeras aisladas.

Además, se espera que la madrugada del sábado 29 de noviembre sea muy fría en el sur y poniente de la capital, con temperaturas bajas entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana, mientras que en el valle se espera que la madrugada sea fría.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 19°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día.

maot